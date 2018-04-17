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Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 апреля 2018 года

Продукты
13:04 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Цены на продукты постоянно меняются, чтобы правильно рассчитать свои расходы необходимо быть в курсе всех изменений в ценовой политике на рынке. С 10 апреля по 17 апреля проводился мониторинг рынка продуктов. Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на  хлебобулочные изделия почти не изменились:

Средняя цена на батон была - 11.25 грн. На этой неделе цена - 10.25.

Средняя цена на черный хлеб была - 10.90 грн. На этой неделе цена 10.90 грн.

Цена на белый хлеб была 11.80 грн. На этой неделе цена - 10.80.

Булка (упаковка 5 штук) была - 7.30 грн. Цена на этой неделе - 7.30 грн.

Кисломолочная продукция:

 

Цены на кисломолочные продукты остались на прежнем уровне:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 26.35 грн. На этой неделе молоко можно купить за 24.50  грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 28.60 грн. На этой неделе цена - 27.60 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 26.85 грн. Цена на этой неделе 26.85 грн.

Цена за килограмм творога была 67.15 На этой неделе цена - 68.00 грн.

Мясо:

Стоимость мяса немного выросла:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 134 грн. Цена на этой недели 134.00 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе, была 128.85 грн. Новая цена - 130 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 112.75 грн. На этой неделе цена - 113 грн.

Крупы:

 

Цены на крупы остались почти на прежнем уровне:

Цена за 1 килограмм гречки была - 23.85 грн. Новая цена - 23.85 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23.35 грн. На этой неделе цена - 24.35 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 10 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 10.00 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 16.35 грн. Новая цена - 14.50.

Бакалея:

Стоимость некоторых бакалейных товаров выросла:

Цена на яйца (10 шт.) была - 28.15 грн. Цена на этой неделе - 28.90 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31.15 грн. На этой неделе цена - 28 грн.

За соль (1 кг) требовали - 10.00  грн. На этой неделе - 10.00 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 23.15. Новая цена - 23.15 грн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, 17 апреля, Еда, Питание, Продукты, Рынок, Стоимость продуктов, Цена, Экономика.
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