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В Украине выросло число миллионеров

В Украине почти в полтора раза стало больше миллионеров
13:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С начала декларационной кампании в Украине декларации подали более 1,3 тыс. миллионеров.

По состоянию на 11 апреля 2018 года доходы в сумме свыше 1 млн грн уже задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 393.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По оперативным данным ГФС, по состоянию на 11 апреля 2018 года гражданами было подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд грн, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

По данным деклараций, задекларировано к уплате 621,5 млн грн. Это на 81,0 млн грн, или на 15 % больше, чем в прошлом году.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 лица.

Наибольшее количество граждан, задекларировавших доходы в сумме свыше 1 млн грн насчитывается в г. Киеве – 615 человек (почти 47% общего количества), Харьковской области – 106 человек, в Днепропетровской области – 82 и Киевской области – 69 человек.

Сумма доходов, которые получили граждане с доходами более 1 млн грн, задекларирована на уровне – 9,3 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов увеличилась на 3,3 млрд грн, или на 55%.

Гражданами с доходами свыше 1 млн грн задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц – 222,4 млн грн, военного сбора – 25,9 млн грн.

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Наибольшую сумму налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн грн, задекларировано жителем г. Киева.

Налоговые обязательства в сумме свыше 8 млн грн задекларированы двумя жителями Харьковской области.

Почти 54 тыс. граждан по состоянию на 11.04.2018 задекларировали право на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная налогоплательщиками – 106,8 млн.

Как известно, с 1 января 2018 года продолжается ежегодная кампания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. Последний день подачи декларации этого года для граждан, которые обязаны в соответствии с Налоговым кодексом Украины подать налоговую декларацию, и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, – 2 мая. А для граждан, имеющих право на налоговую скидку – 31 декабря.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, ГФС, Декларации, Миллионеры, Налоги.
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