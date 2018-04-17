В Минсоцполитики объяснили необходимость повышения "минималки"

Минимальная заработная плата в Украине должна быть увеличена с нынешних 3723 грн до 4100 грн, поскольку это будет соответствовать реальному прожиточному минимуму в стране.

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Я считаю как министр, что мы должны поднять минимальную заработную плату до той суммы, которая была озвучена президентом в ходе принятия госбюджета. Это как минимум. Почему 4100 грн? Это не случайная цифра. Мы же считаем фактический прожиточный минимум, и реально сегодня он находится в пределах этой суммы. Поэтому основания для повышения есть", - отметил он.

По его словам, на момент подачи госбюджета реальный прожиточный минимум составлял 3723 грн, когда он принимался – прожиточный минимум был уже 4100 грн. Сейчас, по словам Ревы, прожиточный минимум колеблется в районе 4200 грн.

Министр добавил, что ресурс на повышение минимальной зарплаты у страны найдется, если учесть теневую экономику.

"Недостатком таких представлений (о том, что в Украине отсутствует ресурс для повышения минимальной зарплаты – ред) является не учитывание влияния на макроэкономические показатели такого важного показателя как теневая экономика… В Украине размер теневой экономики, про данным Госстата, - 40%. Можно ли без влияния этого фактора считать наши финансовые возможности? Я думаю, нет", - отметил он.