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Назначен новый член Совета НБУ решением президента

НБУ
16:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: НБУ

Новости Бизнеса: Президент Украины назначил членом Совета Нацбанка Украины Николая Каленского.

Президент Украины Петр Порошенко назначил членом Совета Национального банка Украины (НБУ) сроком на пять лет Николая Каленского.

Соответствующий указ №102/2018, которым внесены изменения в указ от 24 октября 2016 года № 470"О членах Совета Национального банка Украины", обнародован на сайте президента Украины во вторник.

Документ вступает в силу с момента его опубликования.

Таким образом, президент назначил трех из четырех членов Совета центрального банка по своей квоте.

Н.Каленский присоединился к команде НБУ в 2011 году: сначала он работал первым заместителем начальника Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (2011 - 2014 годы), затем - начальником Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (2014 - 2016 годы).

С апреля 2016 году Н. Каленский занимает должность директора Центрального хранилища НБУ.

До прихода в НБУ Н. Каленский работал начальником Контрольно-ревизионного управления в Житомирской области; заместителем министра финансов Украины - начальником Главного контрольно-ревизионного управления Украины; государственным секретарем Министерства финансов Украины; председателем Государственной таможенной службы Украины; первым заместителем руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

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Новости Бизнеса, НБУ, Николай Каленский, Петр Порошенко, Совет НБУ.
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