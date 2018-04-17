Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП Украины

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%, сообщается в обнародованном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) во вторник.

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) - до 11%. В 2019 году Фонд ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

МВФ также ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год – до 3,5% с 3% ВВП.

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно.

В то же время ВБ предупредил, что прогноз экономического роста в 2018 году предусматривает реализацию Украиной в ближайшие месяцы отложенных реформ. Если ожидаемые реформы не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.