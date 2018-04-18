В Украине начали работать антирейдерские аграрные штабы

Кабинет министров возобновил работу оперативных штабов по противодействию рейдерству по всей территории Украины в связи с началом весенних полевых работ, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе правительственного заседания в среду.

"Премьер-министр Украины отдал поручение в связи с началом весенней посевной кампании главам облгосадминистраций, территориальных органов власти, Минюсту, министру внутренних дел, руководителям Госгеокадастра, ГФС, Генпрокуратуры и СБУ возобновить работу (антирейдерских штабов - ред.)", - сказал он.

Как сообщил министр юстиции Павел Петренко, в ходе работы штабов за четыре месяца 2017 года было обработано почти 500 обращений.

"Мы проанализировали много кейсов, реальных дел, лазеек, которые использовали мошенники", - сказал он.

П.Петренко также отметил, что в связи с этим был принят ряд мер, в том числе технический запрет регистрации земельных участков-призраков без кадастрового номера, запущен автоматический обмен информацией между земельным кадастром и реестром недвижимости.

"На сегодня видим по системе, что 90% запросов по регистрации прав на землю проходят регистрацию, 10% - это попытки горе-регистраторов", - прокомментировал П.Петренко.

Как сообщалось, Кабмин 9 августа 2017 года принял решение о создании антирейдерских аграрных штабов в составе представителей Минюста, Госгеокадастра, МВД, Генпрокуратуры, профильных аграрных ассоциаций для предоставления юридической, информационной и практической помощи аграриям с целью защиты от незаконного захвата земли и урожая.