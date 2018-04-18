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От ямочного к капитальному ремонту: на дороги дали рекордные деньги

Ремонт дорог
15:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины пообещал перейти от латания ям к капитальному ремонту дорог.

Кабинет министров Украины будет уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать объемы капитального ремонта.

Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Сегодня мы работаем в двух направлениях. С одной стороны, ямочный ремонт. Он не совсем эффективный, но это инструмент, чтобы обеспечить временно проезд. Но наша задача заключается в том, чтобы строить новые дороги. Мы это продемонстрировали в 2017 году и в конце 2016 года. В этом году будет продолжена масштабная реконструкция, капитальный ремонт и строительство дорог… Наша задача - уменьшать объемы ямочного ремонта и увеличивать объёмы капитального ремонта", - сказал Гройсман.

Также, по словам премьера, проводится контроль качества выполнения дорожных работ. "Конечно, мы имеем вопросы к качеству выполнения работ. Но я точно знаю, что мы не будем платить за дороги, которые сделаны халтурно", - сказал Гройсман.

Как сообщаось, ранее советник главы "Укравтодора" Александр Кава заявлял, что в Украине 94%, или 160 тысяч километров, дорог государственного и местного значения, эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их в надлежащее состояние необходимо ремонтировать не менее 10-12 тысяч километров ежегодно.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тысяч километров дорог. По данным Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 миллиардов гривень.

Кабинет министров Украины в рамках развития дорожного хозяйства начал реализацию программы "500-500-1000", которой предусмотрено строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1 тысяча пешеходных переходов.

Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тысяч километров. По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

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Новости Бизнеса, Кабмин, Капитальный ремонт, Ремонт дорог, Ямы.
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