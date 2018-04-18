Гройсман поручил налоговикам проверить Сумскую таможню

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе (ГФС) провести комплексную проверку Сумской таможни в связи с возможными нарушениями антидемпинговых мер в отношении импортных минеральных удобрений.

"Правительственное поручение ГФС: комплексная проверка Сумской таможни с обнародованием конкретных результатов этой проверки", - сказал премьер в ходе правительственного заседания в среду.

Такое решение связано с обращением народных депутатов по поводу поставки минудобрений из РФ в обход антидемпинговых пошлин.

"Сумская таможня сделала фактически коридор и пропускает в обход антидемпинговых пошлин правительства химию, минудобрения российского производства", - сообщил народный депутат Михаил Головко.

Он также обратился к премьеру с просьбой ввести эмбарго и полностью запретить ввоз удобрений из РФ.

По мнению народного депутата Сергея Рудыка, ГФС необходимо провести общую проверку всех таможен, граничащих с РФ.

В.Гройсман со своей стороны отметил, что введение антидемпинговых пошлин является эффективной мерой, а эмбарго может создать дефицит минудобрений для аграриев на украинском рынке.

Как сообщалось, межведомственная комиссия по международной торговле в конце марта утвердила антидемпинговые пошлины для российской компании "Дорогобуж" на уровне 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%. Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры, с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.