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В правительстве рассказали о монетизации субсидий

Оформление субсидии
08:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 5.ua

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины одобрил создание рабочей группы по монетизации субсидий.

Кабинет министров Украины принял решение о создании рабочей группы по подготовке к монетизации субсидий, предусматривающей денежные выплаты получателям субсидий.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду. "Я пообещал, что сегодня будет принято решение о создании рабочей группы по подготовке монетизации субсидий... Сегодня такое распоряжение подготовлено и принято", - сказал премьер.

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По словам премьера, в этом году правительство намерено существенно продвинуться в вопросе определения механизма монетизации.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины до конца текущего года разработает и презентует модель полной монетизации субсидий. Бюджет на 2018 год предусматривает 71 миллиард гривень финансирования субсидий на оплату услуг ЖКХ. В январе-феврале этого года финансирование субсидий и льгот составило 18,3 миллиарда гривень.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Кабмин, Минсоцполитики, Монетизация субсидий, Субсидия.
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