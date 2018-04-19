В правительстве рассказали о монетизации субсидий

Кабинет министров Украины принял решение о создании рабочей группы по подготовке к монетизации субсидий, предусматривающей денежные выплаты получателям субсидий.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду. "Я пообещал, что сегодня будет принято решение о создании рабочей группы по подготовке монетизации субсидий... Сегодня такое распоряжение подготовлено и принято", - сказал премьер.

По словам премьера, в этом году правительство намерено существенно продвинуться в вопросе определения механизма монетизации.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины до конца текущего года разработает и презентует модель полной монетизации субсидий. Бюджет на 2018 год предусматривает 71 миллиард гривень финансирования субсидий на оплату услуг ЖКХ. В январе-феврале этого года финансирование субсидий и льгот составило 18,3 миллиарда гривень.