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МЭРТ сообщило список стран, в которые больше всего вырос украинский экспорт
14:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По информации Минэкономразвития, за январь-февраль 2018 года украинский экспорт больше всего вырос в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак.

За первые два месяца 2018 года украинский экспорт больше всего вырос в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак. Об этом сообщает со ссылкой на данные Минэкономразвития.

"На 17,9% или 1,1 млрд долл. вырос экспорт украинских товаров за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом Украина за этот период экспортировала на 7,4 млрд долл. Больше всего вырос экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - сообщили в МЭРТ.

По данным министерства, товары, продажа которых больше всего выросла за два месяца 2018 года:

  • полуфабрикаты из стали +98,3 млн долл.;
  • прутки из стали горячей прокатки +84,2 млн долл.;
  • прокат плоский горячекатаный +76,7 млн долл.;
  • чугун +72 млн долл.;
  • руды и концентраты железные +61,5 млн долл.;
  • изолированные провода, кабели +57,9 млн долл.

 Как сообщалось ранее, Украина полностью использовала шесть квот на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС, в частности на мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу. 

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Новости Бизнеса, МЭРТ, Рост, Страны Европы, Украинский экспорт.
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