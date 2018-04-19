МЭРТ сообщило список стран, в которые больше всего вырос украинский экспорт

За первые два месяца 2018 года украинский экспорт больше всего вырос в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак. Об этом сообщает со ссылкой на данные Минэкономразвития.

"На 17,9% или 1,1 млрд долл. вырос экспорт украинских товаров за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом Украина за этот период экспортировала на 7,4 млрд долл. Больше всего вырос экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - сообщили в МЭРТ.

На 17,9% або $1,1 млрд зріс експорт українських товарів за перші два місяці 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом у 2017. Детальніше про експорт за звітний період в інфографіці: https://t.co/A5CUTbJwJr @mykolska #експортуй pic.twitter.com/BMjiKHCpC1 — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 19 апреля 2018 г.

По данным министерства, товары, продажа которых больше всего выросла за два месяца 2018 года:

полуфабрикаты из стали +98,3 млн долл.;

прутки из стали горячей прокатки +84,2 млн долл.;

прокат плоский горячекатаный +76,7 млн долл.;

чугун +72 млн долл.;

руды и концентраты железные +61,5 млн долл.;

изолированные провода, кабели +57,9 млн долл.

Как сообщалось ранее, Украина полностью использовала шесть квот на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС, в частности на мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу.