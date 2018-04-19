В Украине хотят уменьшить стоимость автоперевозок

В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом значительно превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба.

"Как показало исследование Всемирного банка, в Украине стоимость перевозок (автомобильных) товаров и грузов вдвое больше, чем в ЕС", - сообщил В. Загреба. Как уточнил он, одной из целей Логистической стратегии Украины, которая сейчас проходит последний этап визирования и вскоре будет обнародована, является уменьшение стоимости перевозок. "Это уменьшит цены на товары, от чего выиграют как простые украинцы, бизнес, так и экономика государства", - сказал он.

Министерство инфраструктуры Украины запускает систему электронной выдачи и учета одноразовых разрешений на осуществление грузовых автомобильных перевозок. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.