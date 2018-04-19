Украина готова присоединиться к Центру НАТО по энергетической безопасности

Украина намерена до конца 2018 года присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности, заявила в ходе рабочего визита в Литву вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе при посещении этого Центра.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба Кабмина Украины, в сою очередь директор Центра Гинтарас Багдонас заверил в готовности к расширению сотрудничества Центра НАТО с Украиной по разным перспективными направлениями, в частности, по проведению конференций, учений в контексте оборонных аспектов в сфере энергетической безопасности, а также разработке и изданию совместных аналитических публикаций.

Кроме того, по словам Г.Багдонаса, Центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом в области энергетической безопасности и участия в совместных проектах.

"Рад буду приветствовать украинский флаг возле Центра НАТО", - отметил он.

Стороны также обсудили необходимость в проведении совместных учений, направленных на развитие основных элементов системы устойчивости, с учетом результатов успешно проведенных командно-штабных учений по защите критической электроэнергетической инфраструктуры, которые прошли в прошлом году в Украине при поддержке Центра НАТО.