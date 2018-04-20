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НБУ отметил рост ВВП Украины в первом квартале 2018

Национальный банк Украины
12:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2018 года в годом измерении (к аналогичному кварталу прошлого года), по оценкам Национального банка Украины (НБУ), составил 2,3% в первую очередь вследствие дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры.

"Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со II квартала", – говорится в инфляционном отчете центробанка, опубликованном в ночь на пятницу.

В то же время НБУ указывает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности в транспорте и строительстве.

По мнению центробанка, внутренний спрос остался основным фактором экономического роста. Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.

"О дальнейшем росте инвестиций свидетельствовало, в частности, ускорение роста объемов производства продукции машиностроения, в частности автомобильной и железнодорожной", – считают в НБУ.

В центробанке добавляют, что в январе-феврале 2018 года экспорт продолжал расти, в основном благодаря наращиванию поставок отдельных продовольственных товаров, древесины и изделий из нее, а также черных металлов, однако одновременно высокими темпами увеличивался потребительский импорт, в результате чего сохранился отрицательный вклад чистого экспорта в изменении ВВП.

Как сообщалось, в инфляционном отчете Нацбанк сохранил прогноз ускорения роста реального ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году с дальнейшим его замедлением до 2,9% в 2019-2020 годах.

Госстат в конце марта этого года улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года до 2,2% с 1,8%, в третьем – до 2,4% с 2,1%, во втором – до 2,6% с 2,3% и в первом – до 2,8% с 2,5%.

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Новости Бизнеса, ВВП, Госстат, НБУ, Рост ВВП.
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