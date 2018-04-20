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Президент анонсировал евроколею из Львова в Европу

Скоростной поезд 27WE в Варшаве
14:06 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Петр Порошенко рассказал о намерении соединить евроколеей Львов и ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львов рассказал о намерении построить узкую железнодорожную колею в Европу.

Об этом он написал в своем Twitter.

 

"Помимо оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, облегчит жизнь туристам и улучшит ситуацию с грузоперевозками", - отметил президент.

Еще в прошлом году в Министерстве инфраструктуры говорили о развитии евроколеи сообщением Львов - Рава-Руська - Варшава.

Ранее уже озвучивался вариант реализации проекта евроколеи Львов-Варшава, предусматривающий строительство комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль общей протяженностью 67 км.

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Новости Бизнеса, Европейская железная дорога, Железная дорога, Львов, Минифраструктуры Украины, Петр Порошенко, Украина.
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