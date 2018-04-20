Президент анонсировал евроколею из Львова в Европу

Президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львов рассказал о намерении построить узкую железнодорожную колею в Европу.

Об этом он написал в своем Twitter.

Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 апреля 2018 г.

"Помимо оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, облегчит жизнь туристам и улучшит ситуацию с грузоперевозками", - отметил президент.

Еще в прошлом году в Министерстве инфраструктуры говорили о развитии евроколеи сообщением Львов - Рава-Руська - Варшава.

Ранее уже озвучивался вариант реализации проекта евроколеи Львов-Варшава, предусматривающий строительство комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль общей протяженностью 67 км.