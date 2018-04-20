В Украине вырос оборот розничной торговли

Товарооборот розничной торговли Украины без учета аннексированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-марте 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,6% по сравнению с январем-мартом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу. По ее данным, оборот розничной торговли в марте-2018 по сравнению с февралем текущего года возрос на 13,1%, с мартом-2017 – на 7,6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-марте 2018г по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Винницкой (на 12,3%), Закарпатской (на 11,8%), Николаевской (на 10,8%), Сумской (на 9,9%), Львовской (на 9,7%), Черниговской (на 9,6%), Черкасской (на 9,4%), Одесской (на 9,2%), Херсонской (на 8%) областях.