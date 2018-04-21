Крупнейший производитель сахара в Украине сократил продажи на 34%

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в январе-марте 2018 года сократил продажи сахара на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 92,84 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в пятницу.

Согласно пресс-релизу, реализация пшеницы за указанный период упала вдвое – до 50,2 тыс. тонн, кукурузы – на 45%, до 90,96 тыс. тонн, подсолнечника – на 17%, до 20,44 тыс. тонн.

В то же время продажи соевого масла возросли на 14% – до 12,62 тыс. тонн, соевого шрота – на 10%, до 42,18 тыс. тонн, молока – на 9%, до 27,97 тыс. тонн.

Компания указывает, что одновременно средние цены на сахар за этот период снизились на 13%, на кукурузу – на 9%, соевое масло – на 5%, на подсолнечник и молоко – на 2%, тогда как пшеница подорожала на 15%, а соевый шрот на 5%.

С учетом приведенных данных, суммарные продажи "Астарты" указанной продукции составили в первом квартале этого года 2,787 млрд грн, что на 32,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

"Астарта" в 2017 году сократила чистую прибыль на 25,2% – до 1 млрд 758,6 млн грн при росте выручки на 31,8% – до 13,717 млрд грн.