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Минэнергоугля уверяет, что у Украины нет проблем с запасами газового угля

Уголь
11:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министр энергетики Игорь Насалик уверяет, что проблем с запасами угля газовой группы в Украине нет, шахты обеспечены необходимыми производственными запасами.

Проблем с запасами угля газовой группы нет, у шахт есть необходимые производственные запасы. Об этом во время встречи с представителями польской компании FASING сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"На сегодняшний день осуществляется перевод энергоблоков на сжигание угля газовой группы, поскольку все запасы антрацита остались на временно оккупированной территории Украины. Проблем с запасами угля газовой группы нет, шахты имеют необходимые производственные запасы, в то же время нуждаются в модернизации и современном горно-шахтном оборудовании", - сказал Насалик, анализируя ситуацию с поставками угля на ТЭС Украины.

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Он также проинформировал польских коллег о планах по внедрению инвестиционных проектов по открытию новых лав. По его словам, на сегодня утверждены 6 инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать обеспечению Украины углем.

"Мы принимаем меры, чтобы угольная отрасль Украины развивалась", — подчеркнул Насалик.

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Новости Бизнеса, Запасы угля газовой группы в Украине, Игорь Насалик, Министр энергетики, Производственные запасы угля.
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