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Украина увеличила импорт и экспорт какао

Какао
12:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По информации Госкомстата экспорт какао и какаопродуктов вырос на 44%, составив $33,5 млн, а импорт на 51%, до $50 млн.

В первые два месяца года Украина увеличила экспорт какао и продуктов из него на 43,7%, а импорт - на 51,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, согласно данным Госстатистики, в январе-феврале 2018 года Украина экспортировала какао и продуктов из него на 33 млн 588,2 тысячи долларов, что на 43,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом импорт за этот период вырос на 51,3% до 49 млн 724,8 тысяч долларов по сравнению с январем-февралем 2017 года. За январь — ноябрь 2017 года Украина экспортировала шоколада на 137 млн 783,2 тыс. долларов, в том числе в страны ЕС — на 30 млн 205,3 тыс. долларов.

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Новости Бизнеса, Госкомстат, Импорт, Какао, Украина, Экспорт.
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