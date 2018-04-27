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Физлиц-предпринимателей на пенсии освободили от уплаты ЕСВ

Деньги
17:14 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Верховный суд Украины постановил освободить физических лиц – предпринимателей от уплаты единого взноса, если они пенсионеры по возрасту или лица с инвалидностью

Верховный суд Украины установил, что физические лица – предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или лицами с инвалидностью и получают пенсию или социальную помощь.

Соответствующее постановление Верховного суда по итогам рассмотрения административного дела по иску физлица-предпринимателя к Добропольской объединенной Государственной налоговой инспекции Государственной фискальной службы (ГФС) содержится в Едином реестре судебных решений.

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В частности, суд, ссылаясь на закон о сборе и учете ЕСВ, признал противоправной бездеятельность ответчика в отношении невозврата истцу ошибочно уплаченного ЕСВ на общеобязательное государственное страхование за период с сентября 2011 года по январь 2017 года в сумме 26,4 тыс. грн и обязал налоговый орган вернуть эту сумму, говорится в постановлении Верховного суда.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Верховный суд Украины, Лица с инвалидностью, Отмена ЕСВ, Пенсионеры по возрасту, Предприниматели, Физичесике лица.
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