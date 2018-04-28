Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Евросоюз готов поддержать новые инфраструктурные решения в Украине

Встреча
10:40 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заверил о поддержке ЕС разработки и тестирования новых инфраструктурных решений в Украине.

В Европейском Союзе готовы поддержать разработку и тестирование новых инфраструктурных решений в Украине. Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам Дней Трансъевропейской транспортной сети 2018.

По его словам, были проведены результативные переговоры с еврокомиссаром Гюнтером Отингером и Виолеттой Бульц.

"Персональное обращение к нам от еврокомиссара транспорта госпожи Бульц: "У Вас нет времени на старые технологии, не покупайтесь на дешевые предложения, создавайте вместе с нами и берите только самое современное", - сообщил Омелян.

"Приятная новость от наших европейских друзей: они готовы поддержать разработку и тестирование новых инфраструктурных решений в Украине. Hyperloopаем сю скалу!" - добавил он.

 Также министр сообщил, что состоялось совместное заседание министров транспорта стран-членов Восточного партнерства, во время которого принята декларация по дорожной безопасности.

"Антонов" презентовал украинско-турецкий проект нового военного самолета

Кроме того, по его словам, впервые проведено украинского-румынские консультации с участием представителей Еврокомиссии, где обсуждались включения украинских водных путей в TEN-T и переведены в трехсторонний - Киев-Брюссель-Бухарест - формат рассмотрение проблематики дунайских каналов.

"Совместно с международными финансовыми институтами и Еврокомиссией обсудили подготовку Инвестиционного плана действий для Украины", - отметил Омелян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Омелян, Министр инфратсруктуры, Новые инфраструктурные решения в Украине, Поддержка ЕС, Разработка, Тестирование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Физлиц-предпринимателей на пенсии освободили от уплаты ЕСВ Украина и Израиль провели техническое парафирование соглашения о ЗСТ Дефицит госбюджета составляет почти 21 миллиард гривень

Последние новости

Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео) Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0