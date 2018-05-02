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Кабмин вводит европейскую систему управления дорогами Украины

Дороги
11:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман обещает европейскую систему управления дорогами, которая предполагает разделение ответственности за состояние дорог и выделение средств.

Кабмин в рамках проектов масштабного обновления дорожного хозяйства вводит европейскую систему управления отраслью.

Речь идет о введении четко очерченных требований к проведению работ, определении ответственности, формировании дорожного бюджета и системы контроля использования средств.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщается на Правительственном портале.

"Мы заложили финансовые основы дальнейшего развития. Это, прежде всего, возможности децентрализации, которая позволяет наполнять местные бюджеты, а следовательно, финансировать дорожные проекты на местах. А также Дорожный фонд, который обеспечивает гарантированное, прогнозируемое финансирование", - сказал Гройсман.

Впервые, отметил он, определена четкая ответственность за содержание дорог и план строительства на 5 лет.

Глава правительства напомнил, что в этом году распределение ответственности следующее: 123 000 км дорог местного значения - отныне прямая ответственность областных госадминистраций. За 46 985 км дорог государственного значения отвечает Укравтодор. А за 250 000 км дорог в населенных пунктах отвечают органы местной власти, прежде всего муниципалитеты. Отдельная статья финансирования - 2,6 млрд грн - программа безопасности дорог.

"С прошлого года мы воплощаем инженерные решения, например, замедление движения на въездах в населенные пункты, по некоторым областям обустроены новые подсветленные красно-белые пешеходные переходы, организованы пешеходные переходы с островками безопасности. Все эти требования прописаны в программе "500-500-1000", которая и предусматривает системное строительство безопасных переходов, островков безопасности и развязок", - подчеркнул Премьер-министр.

Глава правительства отметил значительный объем ремонта дорог за последние 4 года. В частности, по его словам, если в 2014 году отремонтировано всего 120 км дорог, то в 2017-м - уже 2177 км. Если ранее ремонты проходили бессистемно, то сейчас они проводятся преимущественно по маршрутному принципу, что дает дополнительный стимул экономическому развитию целых регионов страны, подчеркнул Гройсман.

Он убежден, что при правильном управлении эффект будет ощутимым уже за короткий промежуток времени, а полное возобновление хозяйства состоится за 5-10 лет.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Гройсман и дороги, Дороги, Дороги в Украине, Кабмин.
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