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Гройсман рассказал о начале малой приватизации

Запорожский алюминиевый комбинат
13:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: slovoidilo.ua

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман отметил, что, по его прогнозам, малая приватизация начнется с июня месяца.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о начале малой приватизации с июня текущего года.

"Я думаю, что до конца мая мы запустим эту работу (по приватизации - ред.) достаточно серьезно и системно", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время премьер спрогнозировал, что возможно противодействие данному процессу.

"Не всем это выгодно. Те, кто "окучивают" эти предприятия, будут нас блокировать, будут сдерживать, будут искусственно придумывать препятствия, как сделали с Одесским припортовым заводом. Взвинтили там какие-то долги, потом признали долги в судах - это отдельный для исследования правоохранительными органами вопрос - потом завысили цену продажи, затем завели правительство в тупик в этом вопросе", - добавил он.

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Относительно большой приватизации, премьер заявил, что процессы подготовки также уже проходят.

"Центрэнерго" уже готовится через международных советников по новой, достаточно прозрачной процедуре. Будем надеяться, что никто не будет блокировать", - отметил он.

Кроме того, В.Гройсман подчеркнул, что правительство ищет варианты выхода из ситуации с приватизацией Одесского припортового завода (ОПЗ). "Там есть много юридических проблем, но, конечно, да (доведем процесс до конца – ред.). Мы этим занимаемся и будем искать выход из этой ситуации", - ответил премьер

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 января 2018 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации 2 марта на Нацсовете реформ. Закон о приватизации вступает в силу с 7 марта.

В связи со вступлением в силу нового закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" Фонд государственного имущества пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, в частности, исключив из них контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго и "Донбассэнерго". В новых списках по сравнению с утвержденными в конце 2017 года отсутствуют также 75,22% акций "Турбоатома", 51% акция Запорожского титано-магниевого комбината, 50% - "Азовмаша", 40% - "Свит ласощив".

В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,567% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,995% - "Сумыхимпром", 68,009% - Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,29% -"Центрэнерго". При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс запланировано на май, "Центрэнерго" – на июнь.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, ОПЗ, Премьер-министр, Приватизация.
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