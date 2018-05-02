Украина стала больше экспортировать товаров в ЕС

Экспорт товаров из Украины в Европейский Союз в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил $4,058 миллиарда.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%. Импорт из Европейского союза за указанный период вырос на 10,7% и составил $4,523 миллиарда.

По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5% - до $709 миллионов. В то же время импорт вырос на 28,4%, до $1,9 миллиарда.

Напомним, экспорт украинских товаров в ЕС в 2017 году вырос на 29,9% и составил $17,5 млрд, впервые таким образом превысив довоенный уровень.