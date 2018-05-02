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Переоформление субсидий: кому нужно повторно сдать документы

Оформление субсидии
21:29 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Ранее субсидии в Украине переназначали раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время, теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре.

В связи с введением новых правил программы жилищных субсидий около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии.

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

"В связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии. Таким образом, повторно - заявление и декларацию - нужно будет подать: арендаторам жилья; внутренне перемещенным лицам; тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в жилище лиц; тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы; тем семьям, в которой состоялись изменения в составе семьи в течение последнего года; тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018-го", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что большинству граждан, которые получают субсидии и не имеют недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, которые декларируют нулевые ставки дохода, в целом это примерно 80-85% нынешних субсидиантов, как и ранее государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

В Минсоцполитики напоминают, что с 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий, которая является социально справедливой и более адресной.

"Изменения направлены на то, чтобы все те, кто действительно нуждается в субсидии - ее получили. При этом вводятся такие механизмы, при которых богатые люди больше не смогут паразитировать за счет всех налогоплательщиков", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Сообщается, если ранее субсидию переназначали на новый период раз в году в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летний и зимний период, то теперь это будет происходить дважды в год - в мае и октябре.

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Новости Бизнеса, Комуналка, Минсоцполитики, Оформление субсидии, Субсидия, Тарифы.
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