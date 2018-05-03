Госстат назвал профессии с самыми высокими зарплатами в Украине

В марте 2018 года самую высокую заработную плату получали работники сферы авиационного транспорта - 31,7 тыс. грн, что на 4% больше, чем в феврале. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Второе место занимает финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата в области составляла 17,7 тыс. грн. IТ-отрасль занимает третье место. В среднем работники этой отрасли в марте получали 13,8 тыс. грн.

Что касается дифференциации зарплат по регионам, то наиболее высокие зарплаты получают работники в Киеве (13,4 тыс. грн), Киевской (8,4 тыс. грн), Донецкой (8,9 тыс. грн) и Днепропетровской областях (8,4 тыс. грн).

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в марте 2018 года увеличилась на 7,9% по сравнению с февралем 2018 года и составила 15,5 млрд грн.