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Госстат назвал профессии с самыми высокими зарплатами в Украине

Пилоты
10:06 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: По данным Государственной службы статистики Украины, наибольшую зарплату в Украине получают работники в сфере авиационного транспорта.

В марте 2018 года самую высокую заработную плату получали работники сферы авиационного транспорта - 31,7 тыс. грн, что на 4% больше, чем в феврале. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Второе место занимает финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата в области составляла 17,7 тыс. грн. IТ-отрасль занимает третье место. В среднем работники этой отрасли в марте получали 13,8 тыс. грн. 

Что касается дифференциации зарплат по регионам, то наиболее высокие зарплаты получают работники в Киеве (13,4 тыс. грн), Киевской (8,4 тыс. грн), Донецкой (8,9 тыс. грн) и Днепропетровской областях (8,4 тыс. грн).

Зарплаты в Украине: стало известно в каких регионах платят больше

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в марте 2018 года увеличилась на 7,9% по сравнению с февралем 2018 года и составила 15,5 млрд грн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Авиационный транспорт, Госстат, Зарплата в Украине, Страховая деятельность, Финансовая деятельность.
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