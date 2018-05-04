В НБУ сообщили о росте объема международных резервов

Международные резервы Украины в апреле выросли на 230 млн долл., или на 1,3% - до 18,421 млрд долл. на 1 мая 2018 года.

Как свидетельствуют предварительные данные на сайте Национального банка Украины, текущий уровень резервов на 387 млн долл., или на 2,1% ниже показателя на начало года.

По информации регулятора, основным источником пополнения резервов в апреле, как и ранее, стала покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке. За месяц регулятор купил 326,7 млн долл., продал – 24 млн долл.

Также в апреле в резервы поступили 83,6 млн евро от размещения правительством валютных облигаций внутреннего госзайма.

В то же время, в апреле из резервов оплачено в счет обслуживания и погашения валютного государственного и гарантированного государством долга 127,4 млн долл.

Также на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму 59,2 млн долл. и другие операции на 11,3 млн долл. США.

По информации НБУ, текущий объем резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и достаточный для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составили 18,191 млрд долл., что на 3,3% ниже показателя на начало года.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.

Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 21,6 млрд долл. с 20,5 млрд долл., прогнозируемых ранее, ожидая в текущем году поступления 2 млрд долл. от Международного валютного фонда, а также другие поступления, включая кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.