Украина закупит сыворотки на 40 млн грн
Новости Бизнеса: В целом на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн.
Министерство здравоохранения закупит за средства госбюджета 2018 года специфические сыворотки и иммуноглобулины, отсутствующие в Украине с 2014 года.
Как сообщает ведомство, приказ №629, утверждающий номенклатуру закупок специфических сывороток, обнародован в пятницу.
В закупки за средства госбюджета включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.
"С 2014 года в Украине отсутствуют сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Минздрав, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости", - сообщает ведомство.
Минздрав уточняет, что сыворотки и иммуноглобулины будут закуплены через международные организации, что позволит заводить эти препараты в Украину без предварительной подачи заявки на регистрацию.
"Незарегистрированные в Украине препараты, прошедшие международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер, и, в случае победы в тендере, регистрируются в Украине по упрощенной процедуре", - сообщает Минздрав.
В ведомстве напоминают, что за средства госбюджета 2015 года через международные организации были закуплены вакцины. При этом шесть из восьми вакцин не были зарегистрированы в Украине на момент торгов.
Как сообщалось, Минздрав рассматривает возможность перехода Украины с 2018 года на долгосрочное планирование поставок вакцин.
С 2014 года в Украине образовался дефицит ряда сывороток из-за окончания срока их регистрации.