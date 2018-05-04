Украинцы задолжали миллиарды за коммуналку

На сегодняшний день в Украине задолженность за жилищно-коммунальные услуги достигла почти 40 млрд гривень. Об этом во время селекторного совещания заявил Министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги сегодня достиг почти 40 млрд гривень. Он уменьшится обычно в мае-июне, но потому, что платежная дисциплина разрушена, мы наблюдаем подобные вещи", - подчеркнул. А.Рева.

Как сообщалось, за неделю долги льготников перед "Нафтогазом" уменьшились на 16,6% (по состоянию на 2 мая - ред.)

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 958 млн грн (19,1%).

Суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 4,1 млрд грн.