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Украинцы задолжали миллиарды за коммуналку

Оплата коммунальных услуг
15:18 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Podrobnosti

Новости Бизнеса: В Украине задолженность за коммунальные услуги достигла почти 40 млрд гривень.

На сегодняшний день в Украине задолженность за жилищно-коммунальные услуги достигла почти 40 млрд гривень. Об этом во время селекторного совещания заявил Министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги сегодня достиг почти 40 млрд гривень. Он уменьшится обычно в мае-июне, но потому, что платежная дисциплина разрушена, мы наблюдаем подобные вещи", - подчеркнул. А.Рева.

Как сообщалось, за неделю долги льготников перед "Нафтогазом" уменьшились на 16,6% (по состоянию на 2 мая - ред.)

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Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 958 млн грн (19,1%).

Суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 4,1 млрд грн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Андрей Рева, Киевэнерго, Минсоцполитики, Нафтогаз.
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