Украина получила финансовую помощь от Германии на восстановление Донбасса

Сейчас в Украине реализуется 27 проектов с объемом финансирования 250 млн евро (техническая помощь от Германии).

Наибольшие объемы помощи направлены по приоритетным направлениям "Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц" — 106,5 млн евро и "Региональное развитие, децентрализация, хорошее управление" — 92,8 млн евро, передает Минэкономразвития.

"Объем международной технической помощи Германии за 20 лет достиг более 500 млн евро. Сейчас в активной фазе находятся 27 проектов с объемом финансирования 250 млн евро, исполнителями которых является Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) и Кредитное учреждение для восстановления (KfW). Наибольшие объемы помощи направлены по приоритетным направлениям "Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц" — 106,5 млн евро и "Региональное развитие, децентрализация, хорошее управление" — 92,8 млн евро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим проектам развивается социальная инфраструктура (школы, садики, больницы), ЦПАУ, укрепляется способность общин и управление чрезвычайными ситуациями в восточных регионах, подконтрольных Украине, с большим количеством внутренне перемещенных лиц. Разворачивается проект, направленный на создание условий профессиональной интеграции внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, сейчас идет подготовка следующих проектов по развитию социальной инфраструктуры и программ обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, развития муниципальной инфраструктуры на Востоке Украины, с ориентировочным объемом поддержки 49 млн евро.