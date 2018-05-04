Россия сократил транзит газа Украиной

Транзит газа территорией Украины в период с января по апрель составил 27,7 млрд кубометров. Это на 9,2% меньше за показатели аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 27,7 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд куб. м, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, "Укртрансгаз" отмечает рост транзита в апреле.

"Если сравнивать апрель, то в 2018 году объем транзита вырос на 0,3 млрд куб. м, или на 3,7% и составил 7,6 млрд куб. м", - добавили в УТГ.

Как сообщалось, на днях стало известно, что суд Европейского союза отклонил иск НАК "Нафтогаз Украины" относительно увеличения мощностей газопровода ОРАL.