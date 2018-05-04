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Новая система доставки: Укрпочта закроет часть отделений в селах

Укрпочта
16:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Новая система доставки почтовых отправлений позволит расширить присутствие Укрпочты в селах.

Укрпочта закроет часть отделений в небольших селах и заменит их на почтальонов, которые будут передвигаться на автомобилях. Об этом сообщил в своем Facebook директор PR-службы компании Михаил Василенко.

В частности, согласно сообщению, содержание отделений в селах с населением менее 2000 человек является экономически невыгодным. Средняя нагрузка на отделения составляет около 2 писем в день. Поэтому в компании приняли решение о переходе к замене отделений на почтальонов, которые будут доставлять и забирать посылки на машинах.

По замыслу новая система доставки почтовых отправлений позволит расширить присутствие Укрпочты в селах.

«Времена присутствия в селе не уменьшатся, а кое-где и увеличатся — будем доезжать туда, где раньше не было почты», — сообщает Василенко.

Пункты приема и отправки писем предлагается разместить в сельсоветах. Сначала проект планируют реализовать на Черниговщине — области с наименьшей плотностью населения в Украине.

Для его реализации уже провели тендер на закупку автомобилей, общая стоимость которых составляет 1,14 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что в 2017 году расходы Укрпочты росли быстрее, чем ее доходы.

Так, в прошлом году компания увеличила доход на 0,9 миллиардов гривен, в то время как его расходы возросли на 1,4 миллиарда гривен. Напомним, недавно "Укрпочта" получила от Национального банка лицензию, которая позволит рассчитываться в отделениях картой.

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Новости Бизнеса, Доставка, Почта, Села, Укрпочта.
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