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В Украине с 4 мая применение "единого окна" на таможнях стало обязательным

Таможня
17:35 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине с 4 мая 2018 года вводится новый этап реализации принципа "единого окна" для всех субъектов хозяйствования.

С сегодняшнего дня применение "единого окна" является обязательным при выполнении таможенных оформлений, передает пресс-служба ГФС.

"С 4 мая 2018 года для всех субъектов хозяйствования, контролирующих органов и таможен ГФС начался новый этап реализации принципа "единого окна". Переходный 90-дневный период, который действовал в отдельных местах таможенного оформления, закончился 3 мая. Во время этого периода допускалось добровольное, по выбору предприятия, применение принципа "единого окна". Отныне выполнение таможенных формальностей, связанных с декларированием товаров, таможенным и другими государственными видами контроля товаров с применением принципа "единого окна" является обязательным во всех местах таможенного оформления", — сказано в сообщении.

В то же время, исключения из этого правила составляют случаи:

  • перемещения товаров транзитом;
  • вывоз за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом;
  • ввоз товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.

В этих случаях еще год принцип "единого окна" может применяться предприятиями на добровольной основе.

Отмечается, что согласно первым результатам применения принципа "единого окна", в 16 таможнях ГФС показатель применения принципа "единого окна" при таможенном оформлении импорта приблизился к 90%.

Утвержден список предприятий для приватизации в 2018 году

Наибольший процент оформлений товаров предприятиями с применением "единого окна" зафиксирован в таких таможнях ГФС как Полтавская — 100%, Луганская — 100%, Ивано-Франковская — 97,7%, Ровенская — 97,4%, Львовская — 95,8% и Волынская — 94,7%.

Напомним, за четыре месяца текущего года в бюджет поступило 107,4 млрд грн таможенных платежей , что на 13,8%, или на 13,1 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

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Новости Бизнеса, Ввод, ГФС, Единое окно, Реализация принципа, Таможня.
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