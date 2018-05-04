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Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет

Украина и Турция создадут военный самолет
17:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook/antonov

Новости Бизнеса: Украина и Турция начинают реализацию совместного проекта по созданию военного самолета.

В ближайшее время начнется практическая реализация украинско-турецкого проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188 государственным предприятием "Антонов" (Киев), входящим в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-служба концерна, решение о начале реализации проекта было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, проходившего на прошлой неделе в турецком городе Анталья.

"Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО – как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета", - сказано в сообщении.

Как отметили в "Укроборонпроме", заложенные в проект решения позволяют создать перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью до 50 тонн, который сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

"Ан-188 будет иметь возможность базироваться на различных аэродромах, в том числе - на грунтовых, и садиться на короткие полосы, длиной всего 600-800 м. Это значительно расширяет количество аэродромов, с которых он может применяться, что обеспечивает высокую эффективность новой машины", - сказано в сообщении.

Проект также предусматривает использование экономических современных турбореактивных двигателей, которые обеспечивают не только высокую скорость, но и значительную дальность полета, добавили в госконцерне.

Как сообщалось, госпредприятие "Антонов" (Киев) во время аэрокосмического салона Eurasia-2018 продемонстрировало украинско-турецкий проект самолета Ан-188.

Справка. ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

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Новости Бизнеса, АН-188, Антонов, ГП "Антонов", Турция.
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