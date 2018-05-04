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"Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты

"Укрзализныця" запускает прямой международный маршрут "Мукачево – Будапешт" /
19:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kvsz.com

Новости Бизнеса: ПАО "Укрзализныця" открывает новый прямой международный маршрут "Мукачево – Будапешт".

ПАО "Укрзализныця" совместно с Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START планирует запустить прямой поезд по маршруту "Мукачево - Будапешт", сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться на комфортном поезде без пересадок. ПАО "Укрзализныця" совместно с MÁV-START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут "Мукачево - Будапешт". Только что завершили переговоры с нашими венгерскими коллегами. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать по евроколеи, которая и соединяет эти два города", - написал Е.Кравцов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, на новом направлении не будет теряться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую, что дает значительное преимущество маршруту.

"Расстояние между Мукачево и Будапештом - около 400 км. Цена на билеты демократична: второй класс - не более 700 грн, первый класс - около 1000 грн", – отметил Е.Кравцов.

Он также упомянул амбициозные планы по реконструкции вокзала в Мукачево. "Там планируем развитие мощного хаба для путешествий по странам ЕС", - сообщил руковдитель "Укрзализныци".

"Уверен, новый удобный маршрут откроет украинцам еще больше интересных городов Европы", - добавил он.

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Новости Бизнеса, Евгений Кравцов, Мукачево–Будапешт, Поезд, Укрзализныця.
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