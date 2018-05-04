В мининфраструктуры считают необходимыми госинвестиции в региональные аэропорты

Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым инвестировать в строительство и ремонт взлетно-посадочных полос региональных аэропортов, заявил в эфире "5 канала" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Много авиакомпаний готовы заходить в украинские региональные аэропорты, но для этого нет условий. Нет взлетных полос, нет элементарных терминалов, которые придали бы скорости обслуживанию – а это один из ключевых вопросов для лоукостов. А потому мы должны вложить деньги во взлетные полосы как государство, чтобы получить высококонкурентный рынок и бизнес для государства также", - отметил он.

Ранее министр заявил, что реконструкцию аэропорта в Одессе планируют закончить в 2019 году, а на строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта планируется дополнительно выделить 1,17 млрд грн.

По информации Мининфраструктуры, строительство новой полосы позволит одесскому аэропорту принимать более тяжелые самолеты, включая Boeing-767, что в свою очередь может увеличить пассажиропоток в два раза.