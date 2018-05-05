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Прогнозы Уолл-стрит о ставках ФРС остаются противоречивыми после данных по рынку США

Уолл-стрит
05:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Больше всего аналитиков и инвесторов смутили данные о замедлении роста заработной платы и снижении доли участия населения в рабочей силе.

Данные по рынку труда США за апрель, опубликованные в пятницу, не внесли ясности в прогнозы Уолл-стрит в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС): экономисты по-прежнему колеблются между тремя и четырьмя повышениями процентных ставок американского ЦБ в этом году.

По словам экономиста Bank of America Джозефа Сонга, с рынка труда не идут сигналы о перегреве американской экономики, поэтому Федрезерв, вероятно, продолжит повторять излюбленную формулировку: повышение процентных ставок будет плавным и постепенным.

Между тем ожидания трейдеров в отношении июньского повышения ставки еще на 25 базисных пунктов (до 1,75-2%) возросли, теперь вероятность такого шага ФРС оценивается рынком в 100%, свидетельствуют данные инструмента Fedwatch биржевого оператора CME.

"Думаю, для ФРС ничего не меняется - ставка будет повышена в июне. Экономика здорова, но не перегрета", - полагает Крис Гэффни из EverBank.

В отношении последующих заседаний все не так однозначно: шансы на еще одно повышение в сентябре составляют около 67%, а четырех повышений за год (плюс декабрь) - 35%.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года увеличилось на 164 тыс. вместо ожидавшегося роста на 193 тыс. Между тем безработица в стране впервые с 2000 года опустилась ниже 4% и составила 3,9% против 4,1% в марте. Аналитики в среднем ожидали снижения безработицы до 4%.

"Сильные данные об инфляции встревожили рынки акций и облигаций, но сегодняшний вялый показатель роста заработной платы должен ослабить эти опасения, поскольку он заставит Федрезерв сохранить текущие планы взвешенной корректировки курса денежно-кредитной политики", - считает Дж.Сонг.

Экономист Berenberg Ройана Рид уверена, что более чем 90 месяцев уверенного роста занятости в США достаточно, чтобы ФРС не отказывалась от планов нормализации, несмотря на апрельские данные. "Некоторые (из руководителей ФРС) могут посчитать необходимым более жесткий вариант нормализации, чем предполагает текущий прогноз", - написала она.

Стратег TD Securities Майкл Хэнсон не верит в то, что данные о рынке труда США изменят мнение рынка о тех темпах, которыми ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику. По его словам, для четырех повышений в этом году пока недостаточно оснований.

Экономист ING Джеймс Найтли с ним не соглашается и прогнозирует именно четыре повышения - "последовательно каждый квартал", поскольку основные индикатор экономики США остаются сильными.

В эту среду Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС оставил базовую процентную ставку в диапазоне от 1,50% до 1,75%.

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Новости Бизнеса, мир, Политика, США, Уолл-стрит, ФРС, Экономика.
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