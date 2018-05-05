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В Украине подешевели потребительские продукты

В Украине подешевели некоторые продукты из потребительской корзины
16:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине зафиксировано снижение цен на потребительском рынке на гречку, сахар, яйца и сливочное масло.

По состоянию на 4 мая 2018 года в Украине наблюдается снижение цен на потребительском рынке на такие продукты как гречка, сахар, яйца и сливочное масло.

Такие данные приводит Минагро со ссылкой на Научно-исследовательский институт "Украгропромпроизводительность".

В частности, средняя цена на крупу гречневую снизилась на 3,9% и составляет 20,99 грн/кг, по сравнению с прошлой неделей, когда цена составляла 21,84 грн/кг.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 1 мая 2018 года

Цена на сахар снизилась на 0,9% и составляет 14,09 грн/кг против 14,21 грн/кг на прошлой неделе.

Цена на яйца первой категории составляет 26,19 грн/кг против 27,06 грн/кг на прошлой неделе, то есть разница в цене составляет 3,2%.

Также на 0,6% подешевело масло сливочное, цена которого составляет 122,63 грн/кг против 123,39 грн/кг на прошлой неделе.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, АПК, Минагро, Продукты, Снижение цен, Цены на продукты.
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