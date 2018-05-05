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Украинцы стали больше покупать новых авто

В Украине значительно выросли продажи новых авто
17:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Продажи новых коммерческих авто в Украине за 4 мес. выросли почти на четверть.

Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-апреле 2018 года выросли почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4060 ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

При этом в апреле реализовано 1187 автомобилей - на 30% больше, чем в апреле-2017, и почти на 20% больше показателя марта 2017 года.

Ассоциация сообщает, что лидером апрельского рынка стал Citroen, продажи которого выросли в 8,6 раза по сравнению с апрелем прошлого года и на 65% по сравнению с мартом текущего – до 223 ед.

Еще одна французская марка – Renault -стала второй по объему продаж коммерческой техники, увеличив продажи на 12% к апрелю-2017 до 191 ед.

Третье место у авто марки Ford – 161 регистрация (в 2,2 раза больше), на четвертом месте Fiat с падением продаж к апрелю прошлого года на 10% - до 97 ед.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, в активе которого 76 реализованных автомобилей ("плюс" 65%).

Информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting, в свою очередь, анализируя сегмент грузовой коммерческой техники отмечает, что в отличие от рынка легковых авто, сегмент грузовиков в Украине находится в хорошей динамике.

"А вот конкурентная борьба здесь уже развернулась нешуточная. В апреле сменился и лидер", - отмечают эксперты на своем сайте.

Лидером апреля стал Ford Trucks, которому удалось занять 28% украинского рынка и потеснить предыдущего лидера – МАЗ.

AUTO-Consulting отмечает, что обеспечить такой результат Ford Trucks помогла крупнейшая сделка года на рынке грузовиков по продаже техники для дорожно-строительной компании. Согласно информации на сайте компании "Автомагистраль-Юг", в апреле она приобрела 122 самосвала Ford.

В то же время МАЗ продолжает делать ставку на коммунальный сектор и технику для строительства, и в апреле в сегменте средних грузовиков (полной массой 8-16 т) МАЗ занял 58%.

На третье место в апреле вышла Scania с долей рынка 10%, дилерам которой удалось занять суммарно 10% украинского рынка. Следом за шведским концерном идут MAN и Volvo.

"Показательно, что в 2018 году стал заметен на внутреннем рынке и КрАЗ. После его взлета с поставками крупных партий авто для "Укргазвидобування", в апреле КрАЗ сумел удержаться и занять шестое место на рынке", - отмечается в сообщении

По оценке аналитиков, в апреле рост рынка был обеспечен за счет увеличения сбыта самосвалов (рост на 90%), коммунальной техники (в 2,2 раза), а также автокранов и подъемников ( рост 53%).

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Новости Бизнеса, Citroen, Renault, Коммерческие авто, Укравтопром.
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