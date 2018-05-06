В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о введении нескольких механизмов контроля ремонта украинских автодорог, в частности, категоризации компаний-подрядчиков.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

"Огромное требование сейчас к качеству и контролю грузовых автомобилей, которые возят продукцию дорогами Украины. Я не хочу иметь ситуацию, что дороги исчезнут через год-два. Не важно, это выборы или не выборы. Я не хочу иметь ситуацию, что дороги будут некачественные, поэтому мы запускаем несколько систем контроля... Мы переходим постепенно к категоризации фирм. То есть, со следующего года, я надеюсь, мы получим от одной до шести категорий компаний, которые допускаются к тому или иному виду сложности работ. То есть, если у тебя есть опыт и по меньшей мере 20 единиц техники – ты должен сделать дороги первой категории. Если у тебя есть один или два человека и один каток – то ты асфальтируешь только дорожки в парке. И потихоньку нарабатываешь свой ресурс и допускаешься к более сложным тендерам", – сказал Омелян.

Кроме того, министр назвал второй механизм контроля за качеством дорог.

"Один из предохранителей, – это мы тоже хотим включить, что компания, которая выиграла тендер, должна выполнять основную часть работ, чтобы не было ситуации, когда компания-однодневка выигрывает тендер, берет на субподряд более известную компанию, платит ей мизер и потом из этого всего ничего не получается. Плюс я надеюсь, что запустив эти все механизмы, которые будут уже в работе следующего года, мы качественно улучшим картинку по Украине", - подчеркнул чиновник.

Министр также добавил, что динамика объявления тендеров лучше, чем в прошлом году.

"Я рад количеству объявленных тендеров. Динамика лучшая за прошлый год. Думаю, мы сможем полностью использовать дорожный фонд – это 32,6 млрд. Плюс дополнительное финансирование было выделено на Киев–Харьков–Довжанский и на GoHighway. Здесь у меня нет сомнений", - отметил он.