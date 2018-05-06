Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На Донбассе военные подорвались на взрывчатке: один погиб, двое ранены
Украинские военные попали в засаду, есть погибшие
Новости: Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)
Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)
Новости: Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости: Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
X

Украина и Турция совместно построят военно-транспортный Ан-188

Ан-188
20:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина и Турция переходят к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188.

Украина и Турция будут реализовывать совместный проект по созданию военно-транспортного самолета Ан-188.

Об этом сообщает в Facebook Правительственный портал.

"Украина и Турция переходят к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188. Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета", - отмечается в сообщении.

Самолет сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook пожелал "легких крыльев нашему самолету" и отметил, что это "перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет, который полностью отвечает стандартам НАТО".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, АН-188, Самолет, Самолет Ан-188, Турция, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине подешевели потребительские продукты ЗСТ с Турцией: в МЭРТ рассказали детали переговоров Утвержден состав делегации для переговоров о пересмотре ЗСТ с Македонией

Последние новости

В Пакистане на министра совершено покушение Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео) Снимки, показывающие насколько загрязнены водные ресурсы Земли (Фото)
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
21:32 Хиджра — третий пол Индии, официально утвержденный законом (Фото)
21:32 Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
21:23 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
21:09 Рафаилов жестко раскритиковал ТК "Футбол"
21:02 Мама из Японии делится снимками из своей жизни с тройняшками и двойняшками (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Добавить комментарий
0