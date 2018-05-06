Украина и Турция совместно построят военно-транспортный Ан-188

Украина и Турция будут реализовывать совместный проект по созданию военно-транспортного самолета Ан-188.

Об этом сообщает в Facebook Правительственный портал.

"Украина и Турция переходят к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188. Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета", - отмечается в сообщении.

Самолет сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook пожелал "легких крыльев нашему самолету" и отметил, что это "перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет, который полностью отвечает стандартам НАТО".