Ведомства США провели оценку украинской мясной продукции

Технические ведомства Соединенных Штатов Америки провели техническую оценку предоставленных Украиной материалов о возможных поставках мяса птицы в США в ответ на соответствующую заявку нашей страны, аккредитация которой продолжается последние два года.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на итоги визита представителей ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США в Украину, в ходе которого американская делегация встретилась с руководством Государственной потребительской службы и других ведомств.

Отмечается, что представители американской ветеринарной службы намерены в краткосрочной перспективе посетить Украину с верификационным визитом для оценки системы государственного контроля производства мяса птицы.

Поскольку это будет первый визит компетентных ведомств США в Украину, представители миссии также проведут оценку Госпотребслужбы и ее территориальных органов, лабораторий, пограничных пунктов.

Также сообщается, что американская сторона предложила обсудить коррективы в ряд ветеринарных сертификатов на импорт в Украину определенных видов товаров, в частности, кормов для домашних животных, кормовых добавок, мяса птицы, технического желатина, молока и молочных продуктов. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.