Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Новости: Украина стала покупать больше угля: 64% пришло из России
Украина стала покупать больше угля: 64% пришло из России
Новости: Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости: Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
X

Украина стала покупать больше угля: 64% пришло из России

Полувагоны с углем
12:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина за 4 месяца 2018 года увеличила импорт угля в 1,5 раза на сумму около полутора миллиардов долларов.

Украина в январе-апреле 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 53,9% (на 2 млн 605,156 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 7 млн 437,472 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на сумму $1 млрд 4,359 млн, что на 30,3% больше, чем в январе-апреле-2017 ($770,936 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $643,58 млн (доля в импорте 64,08%), из США – на $288,411 млн (28,72%), Канады – на $48,365 млн (4,82%), других стран – на $24,003 млн (2,39%).

Кроме того, Украина в январе-апреле-2018 года экспортировала 43,491 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $7,819 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, Словакию – на $3,201 млн, Венгрию – на $0,011 млн, другие страны – на $0,01 млн.

Как сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), из США – 664 тыс. тонн (+47,7%), из ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, в 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн, в 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, в 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, в 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, в 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ГФС, Импорт угля, Уголь, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украинцы стали больше покупать новых авто НБУ спрогнозировал историческое падение ставок по кредитам для бизнеса В Украине подешевели потребительские продукты

Последние новости

Украинец попал в заявку сборной Австралии на ЧМ-2018 В Бразилии упал вертолет с летевшей на свадьбу невестой (Видео) Предстоящий фильм "Веном" получил новый постер
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
03 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
04 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
05 Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости сегодня
14:24 Спин-офф "Звездных войн" обогнал "Черную пантеру" в продажах билетов
14:23 Женщины, которых природа наградила естественной красотой (Фото)
14:17 Свитолина – Суарес-Наварро: прогноз букмекеров на матч
14:11 Минфин обязал 34 банка выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам
14:05 Зинченко с флагом Украины взял главный трофей в своей жизни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Новости: Путин стал президентом России
Путин стал президентом России
Новости: Президент Эстонии посетит Киев 22-24 мая
Президент Эстонии посетит Киев 22-24 мая
Новости: Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Добавить комментарий
0