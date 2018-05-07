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Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое

Стоимость земли в Украине может вырасти
16:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое после отмены моратория.

В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут.

Об этом заявила в интервью Bloomberg Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тыс долларов за га по сравнению с 1-1,5 тыс долларов, которые действуют в настоящее время.

"Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена", - отметила Кахконен и подчеркнула, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.

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Также в публикации Bloomberg говорится, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв - одно из самых высоких в мире.

Но правительство затягивает вопрос рынка земли перед выборами во избежание репутационных рисков.

"Политики используют мораторий, чтобы "защищать крестьян", хотя на самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды", - сказал в интервью Bloomberg Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики.

 Как известно, 7 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земли.

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Новости Бизнеса, Всемирный банк, Земля, Мораторий, Мораторий на землю.
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