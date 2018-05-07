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Минрегион может запретить автостоянки на тротуарах

Обустройство автостоянок на тротуарах хотят запретить
18:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kiyany.obozrevatel.com

Новости Бизнеса: Минрегион может запретить обустройство автостоянок на тротуарах.

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ запретит проектирование временных автостоянок на тротуарах, сообщила пресс-служба министерства.

"Сегодня хаотическое паркование автомобилей значительно затрудняет дорожное движение, вызывает дополнительные пробки и самое важное - создает опасность и неудобства для движения пешеходов. Поэтому норма о запрете размещения автостоянок временного хранения, в частности, на тротуарах, стала одной из изменений при обновлении ГСН (государственных строительных норм – ред.)", - цитируется в сообщении замминистра региональной политики Лев Парцхаладзе.

По данным пресс-службы ведомства, новые ГСН запретят парковки на тротуарах и вдоль проезжей части улиц общегородского значения с непрерывным движением. Кроме того, министерство запретит проектировать автостоянки вдоль дорог общегородского и районного значения с регулируемым движением, если коэффициент их загрузки приближается к 1, а также если на них есть отдельная полоса для маршрутного транспорта.

По информации пресс-службы Минрегиона, данные ГСН уже приняты и распространяются на проектирование новых дорог, а также реконструкцию существующих.

В министерстве также напомнили, что с 27 сентября 2018 года ответственность за нарушения правил паркования будет определять новый закон о реформировании сферы паркования транспорта, принятый в декабре-2017.

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Новости Бизнеса, Автостоянки, ЖКХ, Лев Парцхаладзе, Минрегион.
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