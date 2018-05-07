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В Украине ужесточат требования к питанию в школах

Столовая
19:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Украине с 20 сентября 2019 года начнут действовать ужесточенные требования к качеству питания в учебных заведениях.

В учреждениях образования со следующего года контроль за безопасностью питания будет осуществляться по новым правилам.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Контроль за безопасностью питания в учреждениях образования с 20 сентября 2019 года будет осуществляться по новым правилам. В частности, самым важным нововведением для операторов, которые предоставляют услуги питания, станет введение системы НАССР. Такое требование предусмотрено законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». Закон вступил в силу 20 сентября 2015 года, реализация которого введёт систему государственного контроля на всех этапах производства и оборота пищевых продуктов - "с поля к столу", - говорится в сообщении.

В Минагрополитики заметили, что кроме внедрения системы НАССР, субъект хозяйствования, который предоставляет услуги питания в учреждениях образования, должен быть внесён в Государственный реестр мощностей операторов рынка (или, в случае необходимости, получить эксплуатационное разрешение). Также оператор рынка должен иметь возможность установить других операторов рынка, которые поставляют ему пищевые продукты, то есть обеспечить прослеживаемость.

Отмечается, что операторам рынка были установлены переходные периоды для переориентирования по новым требованиям. В частности, для мощностей, в составе которых есть необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей), - через три года со дня, следующего за днем опубликования данного закона - с 20 сентября 2017 года. Для мощностей, которые осуществляют деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых отсутствуют необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей), - через четыре года - с 20 сентября 2018 года. Для малых мощностей установлен переходный период в пять лет - с 20 сентября 2019 года. В подавляющем большинстве субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги питания в учреждениях образования, относятся именно к этой категории.

Минагрополитики совместно с Проектом ЕС "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" проводит для малых операторов рынка серию семинаров в регионах на тему "Обязанности операторов рынка. Требования законодательства к заведениям общественного питания и малым производителям. Гибкий подход", поскольку такие требования новые и им необходимы дополнительные разъяснения.

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Новости Бизнеса, Минагрополитики, НАССР, Питание, Система питания.
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