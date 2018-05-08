Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
Новости: Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Новости: Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Новости: В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
X

Украина и Македония пересмотрят соглашение по ЗСТ

Встреча украинской делегации с послом Македонии
00:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина и Македония проведут переговоры по вопросу пересмотра положений о свободной торговле в ближайшее время.

Украина и Македония проведут раунд переговоров относительно пересмотра положений заключенного в 2001 году соглашения о свободной торговле, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем веб-сайте по итогам встречи заместителя министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская и чрезвычайного и полномочного посла Республики Македония в Украине Столе Змейкоски в понедельник.

"Присоединение Украины к Региональной конвенции о Пан-Евро-Средиземноморских преференционных правилах происхождения с 1 февраля 2018 года, участником которой также является и Македония, будет благоприятствовать увеличению двусторонней торговли между нашими странами. Поэтому актуальным является вопрос пересмотра соглашений со странами-участниками Пан-Евро-Мед и расширения действия этих соглашений", – цитирует пресс-служба МЭРТ Н.Микольскую.

Стороны также договорились о проведении в ближайшее время межведомственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, указывается в сообщении МЭРТ.

Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах происхождения была принята в 2012 году по инициативе Европейского Союза. Ныне к ней присоединились, кроме стран ЕС, Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), а также Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория, Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, Фарерские острова и Молдова.

Соглашение о свободной торговле Украины и Македонии было заключено в январе 2001 года, Верховная Рада ратифицировала его в июле, после чего соглашение вступило в силу 10 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ЗСТ, Македония, Наталия Микольская, Столе Змейкоски.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украина и Турция совместно построят военно-транспортный Ан-188 В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог Сколько добыли газа в Украине с начала года

Последние новости

Кристин Дэвис во второй раз усыновила ребенка Самые необычные деньги в мире (Фото) Боец UFC Ковингтон: Макгрегор — маленький кокаиновый лепрекон
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
05 В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
Новости сегодня
01:07 Продукты, которые снижают риск возникновения рака
00:54 Исследователи создали прозрачного робота-угря для исследования морских глубин
00:39 Российский боевой вертолет потерпел крушение в Сирии
00:30 Хавбек "Ювентуса" может продолжить карьеру в АПЛ
00:18 Во Львове застройщика уличили в мошенничестве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Трамп не поедет в Иерусалим
Трамп не поедет в Иерусалим
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0