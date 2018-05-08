Украина и Македония пересмотрят соглашение по ЗСТ

Украина и Македония проведут раунд переговоров относительно пересмотра положений заключенного в 2001 году соглашения о свободной торговле, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем веб-сайте по итогам встречи заместителя министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская и чрезвычайного и полномочного посла Республики Македония в Украине Столе Змейкоски в понедельник.

"Присоединение Украины к Региональной конвенции о Пан-Евро-Средиземноморских преференционных правилах происхождения с 1 февраля 2018 года, участником которой также является и Македония, будет благоприятствовать увеличению двусторонней торговли между нашими странами. Поэтому актуальным является вопрос пересмотра соглашений со странами-участниками Пан-Евро-Мед и расширения действия этих соглашений", – цитирует пресс-служба МЭРТ Н.Микольскую.

Стороны также договорились о проведении в ближайшее время межведомственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, указывается в сообщении МЭРТ.

Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах происхождения была принята в 2012 году по инициативе Европейского Союза. Ныне к ней присоединились, кроме стран ЕС, Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), а также Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория, Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, Фарерские острова и Молдова.

Соглашение о свободной торговле Украины и Македонии было заключено в январе 2001 года, Верховная Рада ратифицировала его в июле, после чего соглашение вступило в силу 10 сентября.