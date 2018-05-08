Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 мая 2018 года

Цены на продукты постоянно меняются, чтобы правильно рассчитать свои расходы необходимо быть в курсе всех изменений в ценовой политике на рынке. С 1 мая по 8 мая проводился мониторинг рынка продуктов. Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 10.99 грн. На этой неделе цена - 11.15.

Средняя цена на черный хлеб была - 11.85 грн. На этой неделе цена 11.90 грн.

Цена на белый хлеб была 11.00 грн. На этой неделе цена - 11.17.

Булка (упаковка 5 штук) была - 7.55 грн. Цена на этой - 8.00.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты пошли вниз:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 23.55 грн. На этой неделе молоко можно купить за 23.18 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 27.13 грн. На этой неделе цена - 27.05 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 26.15 грн. Цена на этой неделе 26.00 грн.

Цена за килограмм творога была 67.15 На этой неделе цена - 67.03 грн.

Мясо:

Стоимость мяса несущественно изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 134.85 грн. Цена на этой неделе - 135.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 130.15 грн. Новая цена - 130.23 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 111.65 грн. На этой неделе цена - 111.55 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного снизились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 22.00 грн. Новая цена - 20.99 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 24.55 грн. На этой неделе цена - 25.04 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 9.73 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 9.55 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 14.05 грн. Новая цена - 14.35.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров пошла на спад:

Цена на яйца (10 шт.) была - 28.00 грн. Цена на этой неделе - 26.19 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 29.95 грн. На этой неделе цена - 28.00 грн.

За соль (1 кг) требовали - 10.35 грн. На этой неделе - 10.15 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 20.00 грн. На этой неделе цена - 19.15.