Украина сократила экспорт сахара

Украинские производители за апрель текущего года сократили экспортные поставки сахара на 12% по сравнению с мартом - до 41,8 тыс. тонн, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

"Хотя темпы отгрузок несколько снизились: в апреле почти на 12% меньше, чем в марте, география экспорта не изменилась. Больше всего поставок было осуществлено в Узбекистан - 55%", - процитировала пресс-служба руководителя аналитического отдела "Укрцукор" Руслану Бутыло.

В сообщении также сказано, что 12% от общего объема поставок в апреле было осуществлено в Великобританию, еще 6% - в Азербайджан и около 15% - в Молдову, Ливию и Турцию.

Также пресс-служба сообщила, что суммарно за сентябрь-апрель 2017-2018 маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) экспорт сахара составляет 379,9 тыс. тонн.