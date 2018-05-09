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В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки

В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки
13:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Глава департамента по вопросам публичных закупок АМКУ Роман Коваль сообщил, что наибольшее количество жалоб поступает на "Укрзализныцю".

Заказчики публичных закупок все чаще дробят государственные закупки для усложнения юридического процесса участия в них, сообщил директор департамента по вопросам обжалования публичных закупок Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Роман Коваль.

"С моей точки зрения, дробят закупки для усложнения участия в торгах. Кроме того, большее количество торгов приводит к большим затратам, которые несёт участник торгов. Отслеживание изменений дат проведения аукционов, обжалование их по каждому лоту - усложняется сам юридический процесс участия", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе пресс-брифинга в Киеве 8 мая.

"Но самая негативная тенденция заключается в том, что при помощи обжалования решений коллегии, при помощи судебных решений (радует, что это только решения первой инстанции) пытаются перекрутить нормы законодательства в отношении обжалования сроков, порядка обжалования", - добавил он.

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По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, в апреле АМКУ получил 674 жалобы, что на 140 больше полученных в апреле минувшего года. Из них коллегия рассмотрела 453 жалобы, 263 жалобы были удовлетворены. По итогам апреля-2018 АМКУ обязал заказчиков отменить закупки в целом на 1,6 млрд грн, выявил нарушения в публичных закупках и обязал заказчиков их устранить - на 950 млн грн.

"Продолжает удивлять количество жалоб, которые поступили без оплаты. Ежемесячно таких жалоб поступает около сотни", - отметил глава АМКУ, уточнив, что в апреле-2018 таких было 172.

Лидером среди заказчиков, на которых поступают жалобы, остается "Укрзализныця" - 68, за ней следует Служба автодорог - 43. "При чем около двадцати жалоб касались публичных закупок, связанных со строительством дороги Одесса-Рени", - подчеркнул Ю.Терентьев.

Как сообщалось, в марте АМКУ получил 792 жалобы на публичные закупки, из которых комитет рассмотрел 453.

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Новости Бизнеса, АМКУ, Жалобы, Публичные закупки, Укрзализныця.
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