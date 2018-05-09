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Польша открыла дело из-за реализации Северного потока - 2

15:33 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В Польше открыли антимонопольное дело из-за финансирования "Северного потока-2".

Польское Управление защиты конкуренции и потребителей выдвинуло обвинения "Газпропу" и еще пяти компаниям из-за финансирования газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава управления Марек Нехчал, сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

По мнению управления, шесть компаний незаконно образовали консорциум для финансирования строительства "Северного потока 2". Незаконно, потому что несмотря на отсутствие согласия польского Управления защиты конкуренции и потребителей в этом деле, они образовали неформальное сотрудничество. Это может означать нарушение антимонопольного законодательства.

Нехчал отметил, что у управления есть документы, которые позволяют выдвинуть обвинение.

Он также заявил, что "Газпром" и еще пять заинтересованных компаний уже получили решение управления и имеют 21 день для дачи объяснений.

По информации управления, деятельность шести компаний, на которые распространяется производство, могут быть попыткой обойти отсутствие согласия на создание союзе, что финансирует строительство газопровода.

По данным Управления защиты конкуренции и потребителей, за нарушение запрета на создание консорциума без согласия грозит штраф в размере до 10 процентов оборота.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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Новости Бизнеса, Газопровод, Газпроп, Польша, Северный поток-2.
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